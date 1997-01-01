Катя Осадчая спровоцировала слухи о беременности
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В воскресенье вышел первый прямой эфир шоу «Голос країни 11», ведущей которого стала Катя Осадчая. Внимательные зрители заметили, что у телезвезды виднеется округлившийся животик. Фанаты предполагают, что Катя находится в интересном положении, и готовится стать мамой в третий раз.
Несмотря на то, что для своих публикаций в социальных сетях Осадчая выбрала фото, на которых ее положение незаметно, в Сеть попали фото и видео, где отчетливо видно небольшой животик знаменитости.
Поклонники восхищаются новыми формами Кати, осыпая ее приятными словами:
«Прекрасное платье, но Екатерина, скорее всего, в положении».
«Платье очень идет, подчеркивает ваше положение. Наверное, будет девочка».
«Очень красивая!»
Стоит отметить, что муж телезвезды Юрий Горбунов в недавнем интервью признался, что они с супругой планируют и активно работают над увеличением семьи.
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