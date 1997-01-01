Катя Осадчая спровоцировала слухи о беременности

В Сети обсуждают возможную беременность Кати Осадчей.

Катя Осадчая instagram.com/kosadcha

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В воскресенье вышел первый прямой эфир шоу «Голос країни 11», ведущей которого стала Катя Осадчая. Внимательные зрители заметили, что у телезвезды виднеется округлившийся животик. Фанаты предполагают, что Катя находится в интересном положении, и готовится стать мамой в третий раз.

Несмотря на то, что для своих публикаций в социальных сетях Осадчая выбрала фото, на которых ее положение незаметно, в Сеть попали фото и видео, где отчетливо видно небольшой животик знаменитости.

Поклонники восхищаются новыми формами Кати, осыпая ее приятными словами:

«Прекрасное платье, но Екатерина, скорее всего, в положении». «Платье очень идет, подчеркивает ваше положение. Наверное, будет девочка». «Очень красивая!»

Стоит отметить, что муж телезвезды Юрий Горбунов в недавнем интервью признался, что они с супругой планируют и активно работают над увеличением семьи.

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