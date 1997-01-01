Jerry Heil выставила в Сеть личный номер телефона

Украинская певица Jerry Heil устроила необычную акцию в честь выхода нового мини-альбома.

Jerry Heil instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала личный номер телефона, по которому фанаты могли звонить, чтобы общаться с ней. По словам знаменитости, поклонники на протяжении целого дня звонили ей, а к некоторым фолловерам артистка даже приехала в гости. Jerry Heil удалось обработать около ста звонков, хотя их было гораздо больше.

Однако не обошлось и без трудностей, поскольку во время поездки к фанатам, в машине, где ехала Jerry, пробилось колесо. Эти курьезные моменты артистка сняла для своего влога, который презентовала на платформе YouTube.

Стоит отметить, что мини-альбом Jerry Heil за короткий промежуток времени смог завоевать любовь слушателей и находится на топовых позициях по прослушиваниям на стриминговых платформах.

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