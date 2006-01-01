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ТОП-16 знаменитостей, у которых есть сестра или брат-близнец

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Оказывается, близнецы и двойняшки – не такая уж редкость для мирового шоу-бизнеса.
ТОП-16 знаменитостей, у которых есть сестра или брат-близнец
Getty images

Не все знают о том, что некоторые всемирно известные актеры, музыканты и модели родились со своими братьями или сестрами в один день. Так, у Скарлетт Йоханссон и Рами Малека, оказывается, есть братья-близнецы. Узнайте,  у кого еще из знаменитостей есть близнецы или двойняшки.

Скарлетт Йоханссон

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У голливудской актрисы есть брат Хантер, который младше ее на три минуты. В 12 лет двойняшки вместе снялись в комедии «Воришки». Однако Хантеру не понравилось актерство, и он решил заняться политикой. Известно, что брат Скарлетт работал в администрации бывшего американского президента Барака Обамы.

Скарлетт и Хантер Йоханссон
Скарлетт и Хантер Йоханссон
Getty images

Рами Малек

У звезды «Богемской рапсодии» Рами Малека есть брат-близнец по имени Сами, который младше его на 4 минуты. Ходят слухи, что Сами работает преподавателем английского языка и литературы.

Рами Малек и его брат Сами
Рами Малек и его брат Сами
Getty images

Эштон Кутчер

Эштон Кутчер и его брат Майкл совсем не похожи друг на друга, хоть и родились в один день. В детстве Майкл  пережил операцию по трансплантации сердца, также у него выявили церебральный паралич. Сейчас мужчина работает в благотворительной организации, где помогает людям с такой же как у него болезнью.

Эштон и Майкл Кутчер
Эштон и Майкл Кутчер
Getty images

Билл и Том Каулитц

Участники немецкой группы «Tokio Hotel» Билл и Том Каулитц - действительно близнецы. Том старше брата на целых 10 минут.

Getty images

Шон Эшмор

Канадский актер Шон Эшмор, известный по роли Человека-льда в «Людях Икс», родился в один день со своим братом Аароном. Аарон также стал актером. Его лучшие роли на телевидении – это Джимми Олсен в «Тайнах Смолвиля» и Джон Джакоби в «Киллджойс».

Шон и Аарон Эшмор
Шон и Аарон Эшмор
Getty images

Вин Дизель

Актер Вин Дизель, настоящее имя которого Марк Синклер Винсент, имеет брата-двойняшку Пола. Пол также связал свою жизнь с кино. Он занимается монтажом фильмов.

Вин Дизель и Пол Винсент
Вин Дизель и Пол Винсент
instagram.com/vindiesel

Ева Грин

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«Девушка Бонда» Ева Грин родилась на две минуты раньше сестры-двойняшки Джой. Известно, что Джой получила образование финансиста. Сейчас она с мужем занимается разведением лошадей на ферме в Нормандии.

Ева Грин, ее сестра Джой и мама Марлен Жобер
Ева Грин, ее сестра Джой и мама Марлен Жобер
Getty images

Кифер Сазерленд

У канадского актера Кифера Сазерленда есть сестра-близнец Рэйчел. Женщина занимается монтажом фильмов.

Линда Хэмилтон

У исполнительницы роли Сары Коннор в серии фильмов «Терминатор» была сестра-близнец Лесли, которая родилась на 6 минут раньше. Лесли работала медсестрой. Она умерла в августе прошлого года.

Линда и Лесли Хэмилтон
Линда и Лесли Хэмилтон
Getty images

Жизель Бюндхен

У знаменитой бразильской модели есть на 5 минут старше сестра-двойняшка по имени Патриция. Девушка стала специалистом по связям с общественностью и сейчас работает менеджером Жизель.

Жизель и Патриция Бюндхен
Жизель и Патриция Бюндхен
instagram.com/gisele

Николас Брендон

У исполнителя роли Ксандера Харриса в сериале «Баффи - истребительница вампиров» также есть близнец. Келли родился на 3 минуты раньше своего звездного брата. Он также пробовал сниматься в кино, но больших успехов не добился.

Николас Брендон и его брат Келли Донован
Николас Брендон и его брат Келли Донован
Getty images

Гарри Тредэвэй

Звезда сериала «Страшные сказки» Гарри Тредэвэй родился на несколько минут позже своего близнеца Люка. Брат Гарри также актер. Самые заметные его роли в кино - Прокопион в «Битве титанов» и Джеймс Боуэн  в «Уличном коте по кличке Боб».

Гарри Тредэвэй и его брат Люк
Гарри Тредэвэй и его брат Люк
Getty images

Джеймс и Оливер Фелпс

Близнецы Фелпс прославились после ролей Фреда и Джорджа Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Помимо «Поттерианы», братья вместе появились в телесериале «Питер Кингдом вас не бросит».

Джеймс и Оливер Фелпс
Джеймс и Оливер Фелпс
Getty images

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Сестры Олсен долгое время считались самыми популярными близнецами Голливуда. Близняшки с самого детства вместе снимались в фильмах. Однако в 2006 году девушки решили строить карьеры независимо друг от друга.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Getty images

Коул и Дилан Спроус

Братья Спроус начали актерскую карьеру в возрасте восьми месяцев, по очереди играя одного персонажа. Известными парни стали после диснеевского сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». После окончания университета Коул и Дилан, как и сестры Олсен, решили строить карьеру по отдельности.

Коул и Дилан Спроус
Коул и Дилан Спроус
Getty images

Питер и Дэвид Пол

Самой известной работой этих братьев-близнецов стала комедия «Няньки». К сожалению, Дэвид, который был старше Питера на несколько минут, умер в марте 2020 года на 63-м году жизни.

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Теги: близнецы, звездные двойники, Скарлетт Йохансcон, Ева Грин, Эштон Кутчер
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Источник: ivonа bigmir)net

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