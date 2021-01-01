Александр Педан подсказал, какие фильмы можно посмотреть всей семьей

Ведущий Александр Педан рассказал, на какие фильмы, сериалы и мультфильмы подсел с дочерью и сыном.

Украинский ведущий, блогер и шоумен Александр Педан решил подсказать подписчикам, какие фильмы и мультфильмы можно посмотреть в свободное время вместе с семьей.

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На своей странице в Инстаграм 39-летний артист обнародовал список из четырех киноработ разных жанров. Так, по словам Педана, для любителей боевиков подойдет лента «Джон Уик».

«Если хотите посмотреть качественный боевик с семьей, то мы недавно с Лерой подсели на «Джона Вика». Этот фильм понравится и мужчинам, и женщинам, потому что здесь есть герой, который выживает при любых условиях. С маленькими детьми его, конечно, не посмотришь, но с тинейджерами - легко. Захватывающий сюжет и очень качественная и красивая съемка».

Для поклонников анимационных картин Александр добавил в свой обзор «Как приручить дракона».

«Моему сыну Марику 4 года. И он очень фанатеет от динозавров и драконов. Поэтому недавно мы с ним решили посмотреть серию мультфильмов «Как приручить дракона». И это первый полнометражный мультик, который Марик досмотрел до конца. Он очень легкий и качественно прорисован. И будет интересным для современного поколения».

Среди документальных лент для семейного просмотра подойдет сериал от Netflix «Последний танец».

«Это история для всех, кто в 90-х годах болел за баскетбольную команду «Chicago Bulls» и фанател от Майкла Джордана. Сериал показывает их последний звездный сезон. Вы увидите и самые яркие моменты игр, и всю историю рекламных контрактов Майкла Джордана, и отношения в команде, и современные комментарии от этих игроков. Интересная и мотивирующая история для тех, кто любит спорт. Уникальность сериала заключается в том, что тогда целый год съемочная группа ездила вместе с командой, и это видео никто не видел целых 20 лет».

Для тех, кто обожает смотреть научную фантастику, ведущий предлагает обратить внимание на фильм «Довод».

«Его можно посмотреть вместе со своей половинкой, потому что для детей слишком сложный. Если загуглить название фильма, то увидите, что его называют «современной Матрицей». И я присоединяюсь к этим словам, потому что действительно надо смотреть очень внимательно. Но просто вспомните свои эмоции во время просмотра «Матрицы», когда фильм заканчивается, а у тебя до сих пор мурашки по коже, и пытаешься сложить все факты вместе, чтобы понять, что же такого невероятного придумал автор. Фильм снимал Кристофер Нолан, который специализируется на подобных фильмах, поэтому как говорят «лайк не глядя».

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