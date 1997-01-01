63-летняя Шэрон Стоун в мини-шортах украсила обложку глянца
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Популярная актриса Шэрон Стоун на своей странице в Инстаграм опубликовала обложку французского Elle. На снимке знаменитость запечатлена в классических мини-шортах, фраке и белоснежной рубашке. Стильный образ звезда дополнила легкой укладкой и нюдовым макияжем.
Шэрон призналась, что не сосчитает количество журналов, с которыми ей приходилось работать. И счастлива, что в 63 года может почувствовать себя моделью.
«Я благодарна, что в своем возрасте могу еще работать моделью», — писала недавно она в соцсетях.
Поклонники восхитились внешним видом Шэрон Стоун, отметив, что годы над ней не властны:
«Красивая женщина».
«Невероятная, как всегда!»
«Вдохновляет выглядеть лучше».
«Как можно оставаться такой молодой?»
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