63-летняя Шэрон Стоун в мини-шортах украсила обложку глянца

Американская актриса Шэрон Стоун украсила обложку французского издания Elle.

Шэрон Стоун gettyimages.com

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Популярная актриса Шэрон Стоун на своей странице в Инстаграм опубликовала обложку французского Elle. На снимке знаменитость запечатлена в классических мини-шортах, фраке и белоснежной рубашке. Стильный образ звезда дополнила легкой укладкой и нюдовым макияжем.

Шэрон призналась, что не сосчитает количество журналов, с которыми ей приходилось работать. И счастлива, что в 63 года может почувствовать себя моделью.

«Я благодарна, что в своем возрасте могу еще работать моделью», — писала недавно она в соцсетях.

Поклонники восхитились внешним видом Шэрон Стоун, отметив, что годы над ней не властны:

«Красивая женщина». «Невероятная, как всегда!» «Вдохновляет выглядеть лучше». «Как можно оставаться такой молодой?»

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