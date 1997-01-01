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СМИ показали квартиры и дачу Святослава Вакарчука

Украинский музыкант Святослав Вакарчук и его супруга Ляля Фонарева владеют тремя квартирами в центре Киева и домом на левом берегу столицы.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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По данным издания «Страна», половина имущества Святослава Вакарчука оформлена на его супругу. Одна квартира площадью 90 кв. м находится неподалеку ДК «Украина». Эти апартаменты знаменитость приобрел в 2003 году, сделал там перепланировку и ремонт. Как говорит сам артист, из окон этой квартиры открывается шикарный вид на центр города.

Вторая двухуровневая квартира находится в Печерском районе, где проводятся грандиозные строительные работы. Сведения об этом есть в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Третья квартира и дача расположены на Осокорках и принадлежат супруге артиста. В 2014 году Ляля Фонарева купила участок с садовым домом за 1 164 000 гривен, что на тот момент по курсу приравнивалось к почти $100 000.

«Участок Ляли Фонаревой 6 соток, а площадь особняка – 121 квадратный метр. Это недострой на три этажа... Здесь нет пафосных частных владений и усадеб. Вокруг – бюджетные постройки, очень похожие на дачи рядовых киевлян», – говорится в публикации.

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Теги: Святослав Вакарчук, личная жизнь, видео, дом, квартира звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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