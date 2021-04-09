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Какая красивая: Леди Гага засветилась в свадебном образе на съемках фильма о Гуччи

Комментариев: 1
Папарацци сняли Леди Гагу в роскошном свадебном платье в Риме.
Какая красивая: Леди Гага засветилась в свадебном образе на съемках фильма о Гуччи
Какая красивая: Леди Гага засветилась в свадебном образе на съемках фильма о Гуччи
instagram.com/ladygaga

Обладательница «Оскара», американская певица и актриса Леди Гага примеряла образ невесты на съемках фильма «Дом Гуччи» в Риме. Папарацци поделились в Сети фотографиями со съемок сцены венчания, где Гага играет жену и в последствии вдову итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи, Патрицию Реджани.

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В кадре знаменитость появилась в роскошном белоснежном платье с кружевами, асимметричной юбкой и прозрачными рукавами. Образ Гаги дополняли длинная фата, белые туфли и букет. Отметим, что в кадре артистка появилась с темными волосами.

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Теги: Леди Гага, свадебное платье, Маурицио Гуччи, Gucci
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.04.2021, 15:08
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гость
капец....какая то старушка упитанная
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