Папарацци сняли Леди Гагу в роскошном свадебном платье в Риме.

Какая красивая: Леди Гага засветилась в свадебном образе на съемках фильма о Гуччи instagram.com/ladygaga

Обладательница «Оскара», американская певица и актриса Леди Гага примеряла образ невесты на съемках фильма «Дом Гуччи» в Риме. Папарацци поделились в Сети фотографиями со съемок сцены венчания, где Гага играет жену и в последствии вдову итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи, Патрицию Реджани.

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В кадре знаменитость появилась в роскошном белоснежном платье с кружевами, асимметричной юбкой и прозрачными рукавами. Образ Гаги дополняли длинная фата, белые туфли и букет. Отметим, что в кадре артистка появилась с темными волосами.

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