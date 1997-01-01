Дженнифер Лопес рассказала, кто придумал ее знаменитое прозвище

Американская актриса Дженнифер Лопес раскрыла имя того, кто придумал ей знаменитой прозвище.

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Популярная исполнительница Дженнифер Лопес уже более 20 лет известна всем, как Джей Ло. Так называют ее друзья, фанаты, и даже второй альбом артистки, после которого она получила мировую славу, был назван J. Lo. Знаменитость призналась, что удачный никнейм для нее придумал рэпер Дуайт Майерс, более известный как Heavy D. Эта идея пришла к нему в тот момент, когда Дженнифер Лопес решила попробовать себя в роли певицы.

«Heavy D часто приходил ко мне в студию. Он называл меня то Дженнифер Ло, то Дженни Ло. Со временем появилась Джей Ло. Когда я записывала свой второй альбом в 2000 году, я решила, что прямо так его и назову — Джей Ло. И тогда я поняла, что это имя ко мне окончательно прицепилось», — поделилась 51-летняя Лопес.

Напомним, что с пластинки J. Lo начался музыкальный успех Дженнифер Лопес, ведь продажи этого альбома по всему миру превысили 8 миллионов копий.

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