Шикарные гены: как выглядят мамы знаменитостей

Эти артистки благодарят своих эффектных мам за невероятную красоту и талант.

Виктория Бекхэм и Блек Лайвли со своими мамами gettyimages.com

Читай также: Больше не скрывает: Холли Берри показала своего возлюбленного

Мама Миранды Керр

Австралийская супермодель Миранда Керр унаследовала от своей матери темные волосы и выразительные глаза. Несмотря на то, что Тереза Керр далека от шоу-бизнеса, именно она помогла дочери реализовать себя, бесконечно веря в ее успех.

«Мама и бабушка — две самые сильные женщины, которых я знаю, и они являются источником силы в моей жизни. Я очень близка к своей маме. Не могу представить свою жизнь без неё. Думаю, что можно оценить невосполнимость потери самого родного человека, только пройдя через это!» — отметила Миранда.

Миранда Керр и ее мама gettyimages.com

Мама Дженнифер Лопес

Звездная мама Дженнифер Лопес привила своей дочери любовь к музыке и танцам с детства. Однако желание Дженнифер стать артисткой женщина не одобрила. На этой почве между двумя родными людьми возникла крупная ссора, о которой они сейчас даже не вспоминают, поскольку не представляют жизни без друг друга.

«Ты сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Ты прекрасна, как всегда, жива, как всегда, и всё еще танцуешь как подросток... Спасибо тебе за любовь ко мне, за всё, что ты сделала. Мне не хватает слов. Я буду любить тебя вечно», — подчеркнула Лопес.

Дженнифер Лопес и ее мама gettyimages.com

Мама Блек Лайвли

Блек родилась в артистической семье и унаследовала от мамы не только красоту, но и харизму. Мама с дочкой находятся в прекрасных отношениях и поддерживают друг друга во всем.

«Когда ты молода, популярна, но у тебя перед глазами нет хорошего примера, как строить свою жизнь, ты можешь наделать кучу ошибок. Слава Богу, что вся моя семья в шоу-бизнесе. Я выросла на съемочной площадке. Мои родные знают обо всех трудностях актерской жизни не понаслышке, они очень помогают и поддерживают меня», — заявила американская актриса.

Блек Лайвли и ее мама gettyimages.com

Мама Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм родилась в обеспеченной семье, и долгое время стеснялась своей состоятельности. Поражает внешнее сходство Виктории с мамой и сестрой. Стоит отметить, что они находятся в достаточно близких отношениях.

«Я всегда была сторонницей идеи о том, что женщины должны поддерживать друг друга. Восхищаюсь всеми матерями мира, ведь я знаю, что они ставят интересы своих детей выше своих. Они каждый день ступают на неизведанные территории и сталкиваются с неопределенностью на своем пути, чтобы взамен быть вознагражденными радостью и бесконечной любовью».

Виктория Бекхэм и ее мама gettyimages.com

Мама Риз Уизерспун

Мама Риз всю свою жизнь посвятила помощи людям, и даже сейчас она работает в больнице и параллельно преподает в университете.

«Я до сих пор восхищаюсь своей мамой. И всем, чего она сумела достичь в жизни. Будучи матерью и женой, она работала медсестрой, а позже стала доктором медицинских наук и преподавала в колледже. Мама всегда повторяла: «Если тебе не нравится то, что ты делаешь, прекрати жаловаться и займись чем-то другим».

Риз Уизерспун и ее мама gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona: