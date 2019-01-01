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Екатерина Кузнецова из «Скаженого весілля 2» объявила о помолвке с бизнесменом instagram.com/katykino

Известная украинская актриса, звезда второй части «Скаженого весілля» и сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова поделилась с поклонниками радостной новостью. 33-летняя знаменитость во второй раз выходит замуж.

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На своей странице в Инстаграм Екатерина обнародовала романтическое фото со своим возлюбленным, российским бизнесменом и серфингистом Максимом Аплиным, с которым в отношениях уже три года. На снимке Кузнецова продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Судя по указанной геолокации к кадру, Аплин сделал предложение Кузнецовой во время их отдыха вместе с друзьями на Шри-Ланке.

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