Голливудские звезды, которых седина превратила в красавцев
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Представляем подборку известных мужчин, которых серебряные пряди и годы только красят.
Морган Фримен
Американский киноактер Морган Фримен перестал скрывать свою седину, появившись в фильме «Брюс Всемогущий» с серебряными прядями. До этого момента Морган регулярно подкрашивал волосы.
Джеффри Дин Морган
Звезда фильма «P.S. Я люблю тебя» Джеффри Дин Морган с возрастом стал выглядеть еще привлекательнее. К слову, седина коснулась растительности на лице, а вот волосы на голове закрашиваются в серебряный оттенок гораздо медленнее.
Мэтт Леблан
Актер, полюбившийся нам по культовому сериалу «Друзья», Мэтт Леблан в свои 53 года выглядит довольно молодо, даже несмотря на тронутые сединой виски.
Джордж Клуни
Красавчик, который разбил много женских сердец, считает глупым занятием закрашивать седые волосы. Правда говоря, ему это делать совсем не нужно, ведь с годами он становится только краше.
Хью Грант
60-летний английский актер Хью Грант, который исполнил множество романтический ролей, до сих пор считается одним из главных секс-символов британского кинематографа. И даже седина, которая коснулась его головы, не лишила его привлекательности и обаяния.
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