Голливудские звезды, которых седина превратила в красавцев

В то время, как многие прибегают к услугам пластических хирургов, чтобы сохранить молодость, голливудские актеры выглядят сногсшибательно, старея естественно.

Мэтт Леблан gettyimages.com

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Представляем подборку известных мужчин, которых серебряные пряди и годы только красят.

Морган Фримен

Американский киноактер Морган Фримен перестал скрывать свою седину, появившись в фильме «Брюс Всемогущий» с серебряными прядями. До этого момента Морган регулярно подкрашивал волосы.

Морган Фримен gettyimages.com

Джеффри Дин Морган

Звезда фильма «P.S. Я люблю тебя» Джеффри Дин Морган с возрастом стал выглядеть еще привлекательнее. К слову, седина коснулась растительности на лице, а вот волосы на голове закрашиваются в серебряный оттенок гораздо медленнее.

Джеффри Дин Морган gettyimages.com

Мэтт Леблан

Актер, полюбившийся нам по культовому сериалу «Друзья», Мэтт Леблан в свои 53 года выглядит довольно молодо, даже несмотря на тронутые сединой виски.

Мэтт Леблан gettyimages.com

Джордж Клуни

Красавчик, который разбил много женских сердец, считает глупым занятием закрашивать седые волосы. Правда говоря, ему это делать совсем не нужно, ведь с годами он становится только краше.

Джордж Клуни gettyimages.com

Хью Грант

60-летний английский актер Хью Грант, который исполнил множество романтический ролей, до сих пор считается одним из главных секс-символов британского кинематографа. И даже седина, которая коснулась его головы, не лишила его привлекательности и обаяния.

Хью Грант gettyimages.com

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