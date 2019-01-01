Украинская певица Тина Кароль произвела настоящий фурор своим эффектным нарядом.

Тину Кароль раскритиковали за «дешевое» платье instagram.com/tina_karol

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В Сети бурно обсуждают платье Тины Кароль, в котором она предстала в последнем эфире шоу «Липсинк батл». 36-летняя артистка появилась в брендовом платье с прозрачными вставками под грудью и на бедрах. Соблазнительный образ Тина дополнила босоножками на шпильке, тугой косой и ярким макияжем. Стоимость наряда от грузинского модельера Давида Комы составляет 37 тысяч гривен.

Некоторых пользователей Сети возмутила высокая стоимость платья, а другие фанаты отметили, что цена наряда довольно приемлема:

«37 тысяч - это дешёвое платье? Жесть. Это курс реабилитации сына блин, а люди платье покупают за такие деньги». «Какая разница? Как можно обсуждать стоимость вещей? Тина красотка и талант в любом одеянии. Голубой ей очень к лицу!» «Дешево, но красиво».

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