Тину Кароль раскритиковали за «дешевое» платье
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В Сети бурно обсуждают платье Тины Кароль, в котором она предстала в последнем эфире шоу «Липсинк батл». 36-летняя артистка появилась в брендовом платье с прозрачными вставками под грудью и на бедрах. Соблазнительный образ Тина дополнила босоножками на шпильке, тугой косой и ярким макияжем. Стоимость наряда от грузинского модельера Давида Комы составляет 37 тысяч гривен.
Некоторых пользователей Сети возмутила высокая стоимость платья, а другие фанаты отметили, что цена наряда довольно приемлема:
«37 тысяч - это дешёвое платье? Жесть. Это курс реабилитации сына блин, а люди платье покупают за такие деньги».
«Какая разница? Как можно обсуждать стоимость вещей? Тина красотка и талант в любом одеянии. Голубой ей очень к лицу!»
«Дешево, но красиво».
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