«Выходы в купальнике были невыносимы»: Тодоренко призналась, что стыдилась своего тела

Ведущая Регина Тодоренко рассказала, как научилась любить себя.

Известная ведущая и певица Регина Тодоренко сделала честное признание в соцсети. Звезда программы «Орел и Решка» рассказала, что ранее комплексовала по поводу своего внешнего вида.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка написала, что стыдилась маленького размера груди, пигментаций на теле и неправильного прикуса. Даже съемки в купальнике казались для Регины настоящим испытанием.

«Я стыжусь своего тела...» Так часто слышу эту фразу от девчонок на 10 лет младше. И я когда-то стыдилась своего тела из-за скромной груди, пигментаций на теле, неправильного прикуса. Особенно в программах Орел и Решка выходы в купальнике были для меня невыносимы. Я выглядела плохо, совсем не по стандартам общепринятой красоты - мне так казалось».

Но, по словам Тодоренко, сейчас все изменилось. Она научилась любить себя благодаря бодипозитиву.

«Сейчас все изменилось. Мир стал другим, и я этому дико рада! Даже в кои-той мере благодарна появлению бодипозитива, так как именно это движение подтолкнуло меня на любовь к себе. Но любовь к себе - для меня больше, чем просто принятие себя такой, какая есть. Скорее наоборот - это возможность заниматься своим телом, это уход за собой, ежедневная активация клеток всего организма, употребление полезной и вкусной еды, духовное развитие! Когда в голове порядок, тело здорово и совершенно не нуждается в оценке и сравнении с общепринятыми стандартами», - поделилась ведущая.

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