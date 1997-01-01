20 лет вместе: Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет счастливого брака

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс рассказала, как ей удалось сохранить долгосрочные отношения со своим мужем Майклом Дугласом.

Кэтрин Зета-Джонс gettyimages.com

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В недавнем интервью для издания Wall Street Journal, Кэтрин Зета-Джонс призналась, что уже более 20 лет счастлива в браке. 51-летняя актриса раскрыла секрет счастливых взаимоотношений со своим мужем. По словам знаменитости, важно уметь веселиться вместе.

«Мой муж на 25 лет старше меня — это не секрет. Любые отношения не будут считаться нормальными, если бы в них не было своих взлетов и падений. Константа — любовь и уважение. Мы никогда не теряли чувства юмора, а также всегда наслаждались компанией друг друга. Мой муж и я проводили много времени вместе, потому что в отличие от многих пар у нас нет работы, которая начинается в 9 утра и заканчивается в 5 вечера. Мы либо полностью работаем, либо отдыхаем. Я либо работаю 16 часов в день, либо не занимаюсь проектами. Он поступает точно также. Поэтому в наших отношениях было много периодов, когда мы были только вместе друг с другом. 12 лет мы жили на Бермудских островах, воспитывая детей. Мы уважаем личное пространство друг друга, а также умеем вместе смеяться и веселиться».

Напомним, что пара поженилась 18 ноября 2000 года. Также влюбленные воспитывают двоих совместных детей - 20-летний сын Дилан и 17-летняя дочь Кэрис.

Кэтрин Зета-Джонс и ее супруг Майкл Дуглас gettyimages.com

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