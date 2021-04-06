Ани Лорак показала, как выглядит в реальной жизни

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками снимком в неожиданном образе.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где продемонстрировала стильный аутфит. На кадре знаменитость позирует в бежевом комбинезоне, босоножках на шпильках такого же цвета и бейсболке в тон. Эффектный облик артистка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что в повседневной жизни предпочитает носить комфортную одежду:

«За кадром, в повседневной жизни, я предпочитаю спортивный стиль. Обожаю кепки, удобную спортивную обувь, комфортную одежду✨

В наше время, когда можно смешивать разные стили, а Sport chic уже наравне с Casual, главное — прислушиваться к тому, что у вас внутри, и не бояться быть разной💥».

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Идеально». «Нереальная красотка». «Шикарная😍». «Ты так прелестна, неотразима и чудесна, мила, прекрасна, словно Ангел». «Вам очень идет!»

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