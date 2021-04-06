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Ани Лорак показала, как выглядит в реальной жизни

Комментариев: 3
Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками снимком в неожиданном образе.

Ани Лорак
Ани Лорак
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где продемонстрировала стильный аутфит. На кадре знаменитость позирует в бежевом комбинезоне, босоножках на шпильках такого же цвета и бейсболке в тон. Эффектный облик артистка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что в повседневной жизни предпочитает носить комфортную одежду:

«За кадром, в повседневной жизни, я предпочитаю спортивный стиль. Обожаю кепки, удобную спортивную обувь, комфортную одежду✨
В наше время, когда можно смешивать разные стили, а Sport chic уже наравне с Casual, главное — прислушиваться к тому, что у вас внутри, и не бояться быть разной💥».

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Идеально».

«Нереальная красотка».

«Шикарная😍».

«Ты так прелестна, неотразима и чудесна, мила, прекрасна, словно Ангел».

«Вам очень идет!»

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Теги: Ани Лорак певица, стильный образ Ани Лорак, инстаграм, Ани Лорак новости
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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MNI1957    06.04.2021, 12:48
Оценка:  0
MNI1957
и в реальной жизни шпаклёвку не смывает
Orzy    06.04.2021, 12:33
Оценка:  +1
Orzy
да какой в ж. спортивный стиль на таких каблуках!
Orzy    06.04.2021, 12:32
Оценка:  0
Orzy
Подозреваю, что она понятия не имеет бейсболку какой команды надела. А между тем, это Бостон Ред Сокс.
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