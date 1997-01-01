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Оля Цибульская раскрыла секрет похудения

Украинская певица Оля Цибульская призналась, как поддерживает свою фигуру в форме.

Оля Цибульская
Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya

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В интервью программе «Звездный путь» Оля Цибульская рассказала, как ей удалось стать легче на 15 кг. По словам знаменитости, она избавилась от лишнего веса с помощью интервального голодания и сбалансированного режима питания. Артистка не пила даже воду, в период, когда нельзя употреблять пищу.

Также звезда отметила, что ест 5 раз в день, чтобы в течение дня не срываться на калорийные перекусы. А последний прием пищи происходит не позже, чем в 19:00.

Цибульская призналась, что решила избавиться от лишнего веса после того, как увидела себя по телевизору:

«У меня начался рвотный рефлекс, – призналась звезда. – Я смотрела на себя и понимала: та женщина, какой я себе представляю, и та, которую я вижу по телевизору, – это два разных человека. Я не могла терпеть ту жирную корову! Это точно была не я. Ведь я секси, молодая и красивая!»

В тот момент звезда поняла, что нужно бороться со своими слабостями, которые мешают ей выглядеть так, как она хочет.

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Теги: Оля Цибульская новости, похудение, секрет похудения, видео
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Источник: ivonа bigmir)net

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