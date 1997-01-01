Оля Цибульская раскрыла секрет похудения
Читай также: Дядя Жора перенес сложную операцию на сердце
В интервью программе «Звездный путь» Оля Цибульская рассказала, как ей удалось стать легче на 15 кг. По словам знаменитости, она избавилась от лишнего веса с помощью интервального голодания и сбалансированного режима питания. Артистка не пила даже воду, в период, когда нельзя употреблять пищу.
Также звезда отметила, что ест 5 раз в день, чтобы в течение дня не срываться на калорийные перекусы. А последний прием пищи происходит не позже, чем в 19:00.
Цибульская призналась, что решила избавиться от лишнего веса после того, как увидела себя по телевизору:
«У меня начался рвотный рефлекс, – призналась звезда. – Я смотрела на себя и понимала: та женщина, какой я себе представляю, и та, которую я вижу по телевизору, – это два разных человека. Я не могла терпеть ту жирную корову! Это точно была не я. Ведь я секси, молодая и красивая!»
В тот момент звезда поняла, что нужно бороться со своими слабостями, которые мешают ей выглядеть так, как она хочет.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Монатик впервые появился на обложке глянца с женой и детьми
- Тина Кароль презентовала новый альбом «Красиво»
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.