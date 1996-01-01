Звездные дети, которые не скрывают свою нетрадиционную ориентацию

Дети знаменитостей привыкли к вниманию с пеленок, и готовы подогревать интерес к своей персоне громкими заявлениями, чтобы быть на слуху.

Уилл Смит с сыном и Майкл Джексон с дочерью gettyimages.com

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Мы подготовили подборку звездных детей, которые признались в нетрадиционной ориентации.

Дочь Майкла Джексона

В документальном фильме, посвященном отцу, Пэрис Джексон призналась, что не испытывала чувств к противоположному полу. Более того, девушка уверила, что ее отец догадался о необычных предпочтениях дочери, и подшучивал над ней. Сейчас Пэрис уже два года находится в отношениях с парнем по имени Габриэль Гленн.

Дочь Майкла Джексона gettyimages.com

Дочь Джеки Чана

Внебрачная дочь Джеки Чана по имени Этта У Чжолинь шокировала общественность своими поступками. Сперва девушка рассказала, что подумывает о суициде, а спустя месяц она призналась в нетрадиционной ориентации. Такая новость не пришлась по душе ее матери, которая выгнала дочь из дома. А известный отец отказался помочь дочери, в воспитании которой он не принимал никакого участия. В 2018 году Этта У Чжолинь вышла замуж за канадскую модель.

Дочь Джеки Чана со своей возлюбленной instagram.com/likeinua

Дочь Адриано Челентано

Звездная дочь Розалинда Челентано никогда не скрывала, что является би. По словам девушки, она одинаково испытывает влечение как к мужчинам, так и к женщинам. Розалинда даже готовилась к свадьбе со своей лучшей подругой, однако вскоре их отношения сошли на нет. Несмотря на то, что девушка сейчас не распространяется о своей личной жизни, ее родители признаются, что будут любить своего ребенка вне зависимости от ее выбора.

Дочь Адриано Челентано gettyimages.com

Сын Уилла Смита

Сын Уилла Смитта по имени Джейден ошарашил общественность неожиданным заявлением. Во время концерта Смит признался в любви рэперу Tyler the Creator, который стесняется говорить об этом. Такое откровение стало настоящей неожиданностью для рэпера, и он сбежал со сцены, закрыв лицо руками.

Сын Уилла Смита gettyimages.com

Сын Барбары Стрейзанд

Сын знаменитой актрисы Гулд Джейсон в 1996 году вступил в брак с моделью нижнего белья Дэвидом Найтом. Пара находится в отношениях до сих пор.

«Я не желаю себе другого сына. Он умный, добрый, совестливый человек, одаренный актёр с задатками хорошего режиссёра. О чем еще может просить мать?» – говорит Барбара Стрейзанд.

Барбара Стрейзанд и ее сын Гулд Джейсон gettyimages.com

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