Певица Светлана Тарабарова показала новые фото с сыном и рассказала о любимых композициях.

ТОП-7 треков для поднятия настроения: Подборка от Светланы Тарабаровой instagram.com/tarabarova

Украинская певица, лауреатка музыкальной премии «Золотая жар-птица» и бывшая участница группы REAL O Светлана Тарабарова очаровала подписчиков новыми фотографиями с подросшим сыном.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя знаменитость обнародовала подборку милых кадров, где она вместе с 2-летним Иваном рассматривала виниловые пластинки. Судя по радостному выражению лица, мальчику очень понравилось это занятие.

Семейные снимки звездная мамочка решила дополнить списком из семи композиций, которые могут мгновенно поднять настроение.

ТОП-7 песен для поднятия настроения от Светланы Тарабаровой:

Coldplay - Charlie Brown

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N.E.R.D - God Bless Us All

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Bee Gees - Stayin' Alive

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Florence + The Machine - You’ve got the love

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Bruno Mars - Perm

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The Black Eyed Peas - My humps

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Dua Lipa - Don’t start Now

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