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Элина Свитолина объявила о помолвке и похвасталась дорогущим кольцом

Комментариев: 2
Узнайте, кто стал избранником украинской теннисистки.
Элина Свитолина объявила о помолвке и похвасталась дорогущим кольцом
Элина Свитолина объявила о помолвке и похвасталась дорогущим кольцом
instagram.com/elisvitolina

Знаменитая украинская теннисистка и участница «Липсинк батла» Элина Свитолина поделилась с подписчиками радостной новостью. 26-летняя звезда ответила согласием на предложение французского теннисиста Гаэля Монфиса выйти за него замуж.

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На своей странице в Инстаграм девушка обнародовала новое фото с избранником, сделанное на фоне снежных гор, а также продемонстрировала крупным планом огромное помолвочное кольцо. В описании к снимкам Свитолина намекнула, что свадьба состоится в июле.

«ДА!!! К началу нашей вечности 💍#Июль2021 (XV) (III)», - подписала кадр новоиспеченная невеста.

Элина Свитолина выходит замуж за Гаэля Монфиса
Элина Свитолина выходит замуж за Гаэля Монфиса
instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина объявила о помолвке
Элина Свитолина объявила о помолвке
instagram.com/elisvitolina

Отметим, что в начале февраля Свитолина и Монфис заявили о том, что взяли паузу в отношениях, однако уже через несколько дней восстановили общий аккаунт в соцсети. По данным СМИ, кольцо британского бренда Graff с бриллиантом в 5,5 карат обошлось французу в около 700 тысяч евро.

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Теги: Элина Свитолина, помолвка, помолвочные кольца звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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navigator2    05.04.2021, 13:15
Оценка:  +3
navigator2
факер нігер *Palmface*
МиxасьUA    05.04.2021, 12:39
Оценка:  -23
МиxасьUA
Это оно лишь в салоне дорогущее.В ломбарде оно стоит в десятки раз меньше.После развода пригодится.))))))))))))))))
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