Элина Свитолина объявила о помолвке и похвасталась дорогущим кольцом

Узнайте, кто стал избранником украинской теннисистки.

Знаменитая украинская теннисистка и участница «Липсинк батла» Элина Свитолина поделилась с подписчиками радостной новостью. 26-летняя звезда ответила согласием на предложение французского теннисиста Гаэля Монфиса выйти за него замуж.

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На своей странице в Инстаграм девушка обнародовала новое фото с избранником, сделанное на фоне снежных гор, а также продемонстрировала крупным планом огромное помолвочное кольцо. В описании к снимкам Свитолина намекнула, что свадьба состоится в июле.

«ДА!!! К началу нашей вечности 💍#Июль2021 (XV) (III)», - подписала кадр новоиспеченная невеста.

Элина Свитолина выходит замуж за Гаэля Монфиса instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина объявила о помолвке instagram.com/elisvitolina

Отметим, что в начале февраля Свитолина и Монфис заявили о том, что взяли паузу в отношениях, однако уже через несколько дней восстановили общий аккаунт в соцсети. По данным СМИ, кольцо британского бренда Graff с бриллиантом в 5,5 карат обошлось французу в около 700 тысяч евро.

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