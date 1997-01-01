Дизайнер Эльвира Гасанова вышла замуж
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Основательница именного бренда одежды Эльвира Гасанова на своей странице в Инстаграм опубликовала свадебные фото. На черно-белых кадрах знаменитость запечатлена в белом костюме, который состоит из рубашки и брюк. Свой образ невеста дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем. Жених для важного события выбрал строгий костюм. Об избраннике Эльвиры известно немного, поскольку его аккаунт закрыт. Церемония бракосочетания прошла в пространстве ЗАГС №1 на ВДНХ.
Под свадебными фото Эльвира Гасанова написала трогательное признание в любви, адресованное мужу:
«Столько слов в голове, но не знаю с чего начать… Ты мой! Я люблю тебя и счастлива каждый миг рядом с тобой! Благодарю тебя за заботу, уважение, любовь и поддержку! Я тебя люблю».
Напомним, что Эльвира Гасанова выпустила девять коллекций для UFW, участвовала в парижских и миланских модных показах. Также девушка сотрудничала со знаменитостями украинского шоу-бизнеса - Славой Каминской, Тиной Кароль, Настей Каменских, Hardkiss band, Надей Дорофеевой.
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