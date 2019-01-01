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ТОП-5 знаменитостей, у которых проблемы со зрением

Плохое зрение не помешало этим известным личностям достигнуть всемирной славы.
ТОП-5 знаменитостей, у которых проблемы со зрением
ТОП-5 знаменитостей, у которых проблемы со зрением
Getty images

Все мы привыкли, что звезды шоу-бизнеса на телеэкранах выглядят просто идеальными. И многие из нас даже не подозревают, что у кумиров также возникают проблемы обычных людей. Например, некоторых известных личностей мучают глазные болезни.

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Ivona подготовила подборку знаменитостей, которые плохо видят без очков и линз. Узнайте, кому из звезд проблемы со зрением не помешали достичь успеха.

Джонни Депп

 

Вы не поверите, но у голливудского красавчика Джонни Деппа проблемное зрение еще с детства. Левый глаз актера почти полностью ослеп, а правый страдает близорукостью. По словам Джонни, без очков он может видеть только на расстоянии нескольких сантиметров от лица.

Джонни Депп в очках
Джонни Депп в очках
Getty images

Деми Мур  

 

Деми Мур в детстве поставили диагноз амбилопия. В народе это заболевание называют «ленивый глаз». На правом глазу ей даже делали операцию. Сейчас звезда почти не расстается с очками.

Деми Мур в очках
Деми Мур в очках
instagram.com/demimoore

Меган Фокс

 

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В повседневной жизни американская модель и актриса Меган Фокс часто ходит в очках. Поговаривают, что у знаменитости зрение минус три. Контактные линзы Меган не любит и на съемочной площадке предпочитает работать без них.

Меган Фокс в очках
Меган Фокс в очках
Getty images

Виктория Бекхэм

 

Жена британского футболиста Дэвида Бекхэма, певица и дизайнер Виктория Бекхэм страдает от миопии (близорукость). Знаменитость долгое время не носила очки потому, что не могла подобрать хорошую оправу. Эту проблему она решила, создав собственный бренд очков.

Виктория Бекхэм в очках
Виктория Бекхэм в очках
instagram.com/victoriabeckham

Сергей Бабкин

 

В подборке также стоит вспомнить об украинском музыканте Сергее Бабкине, который в начале января сообщил фанам о редком заболевании - воспаление задней стенки глаз с отслоением сетчатки. Артисту сделали две операции в одной из клиник Австрии.

Сергей Бабкин в очках
Сергей Бабкин в очках
instagram.com/babkin_official

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Теги: звезды в очках, Джонни Депп, Меган Фокс, Виктория Бекхэм, Сергей Бабкин, Деми Мур
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