Звездные супруги Наталка Денисенко и Андрей Фединчик устроили еще одну свадебную церемонию по случаю четвертой годовщины их брака.

В четверг, 1 апреля украинские актеры кино, телевидения и дубляжа Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отметили четвертую годовщину супружеской жизни. Звездная пара показала подписчикам, как провела этот день.

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Оказывается, что Наталка и Андрей решили сыграть еще одну свадебную церемонию за границей. На странице Денисенко в Инстаграм появилось несколько кадров, где она позировала на яхте в белоснежном платье с пуговицами и в фате. А Фединчик был запечатлен в белых шортах и белой футболке с бабочкой. Судя по указанной геолокации, артисты отмечают годовщину на египетском курорте Шарм-эш-Шейх. В описании к фото Наталка отметила, что это их четвертая свадьба.

«Ну что, четвертая свадьба. Андрей Фединчик, благодарю за то, что ты мой муж , я люблю тебя 🥰 1.04.2021», - говорится в публикации.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик сыграли четвертую свадьбу instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик сыграли четвертую свадьбу instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик сыграли четвертую свадьбу instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик сыграли четвертую свадьбу instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик сыграли четвертую свадьбу instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик сыграли четвертую свадьбу instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик сыграли четвертую свадьбу instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик сыграли четвертую свадьбу instagram.com/natalka_denisenko

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