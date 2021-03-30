Шэрон Стоун рассказала о скандале с пластическим хирургом.

Шэрон Стоун заявила, что хирург увеличил ей грудь, не спросив разрешения Getty images

Во вторник, 30 марта, вышла в продажу автобиографическая книга знаменитой американской актрисы Шэрон Стоун. В мемуарах, которые получили название «The Beauty of Living Twice» (Красота жить дважды), звезда фильма «Основной инстинкт» рассказала об инциденте с пластическим хирургом.

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63-летняя актриса написала, что в начале 2000-х ей понадобилось восстановление формы груди после удаление двух больших доброкачественных опухолей. Она обратилась к пластическому хирургу, чтобы поставить импланты.

Когда Шэрон очнулась после операции, она заметила, что грудь больше на размер, чем она выбирала на консультации. Хирург объяснил, что к ее бедрам больше подойдет другой объем бюста. Врач увеличил грудь кинозвезды без ее согласия.

«Когда с меня сняли бинт, я обнаружила, что у меня грудь больше на полный размер, и хирург сказал, что эта грудь лучше сочетается с моим размером бедер. Он изменил мое тело без моего ведома и согласия», - поделилась воспоминаниями Стоун.

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