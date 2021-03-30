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Шэрон Стоун заявила, что хирург увеличил ей грудь, не спросив разрешения

Комментариев: 2
Шэрон Стоун рассказала о скандале с пластическим хирургом.
Шэрон Стоун заявила, что хирург увеличил ей грудь, не спросив разрешения
Шэрон Стоун заявила, что хирург увеличил ей грудь, не спросив разрешения
Getty images

Во вторник, 30 марта, вышла в продажу автобиографическая книга знаменитой американской актрисы Шэрон Стоун. В мемуарах, которые получили название «The Beauty of Living Twice» (Красота жить дважды), звезда фильма «Основной инстинкт» рассказала об инциденте с пластическим хирургом.

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63-летняя актриса написала, что в начале 2000-х ей понадобилось восстановление формы груди после удаление двух больших доброкачественных опухолей. Она обратилась к пластическому хирургу, чтобы поставить импланты.

Когда Шэрон очнулась после операции, она заметила, что грудь больше на размер, чем она выбирала на консультации. Хирург объяснил, что к ее бедрам больше подойдет другой объем бюста. Врач увеличил грудь кинозвезды без ее согласия.

«Когда с меня сняли бинт, я обнаружила, что у меня грудь больше на полный размер, и хирург сказал, что эта грудь лучше сочетается с моим размером бедер. Он изменил мое тело без моего ведома и согласия», - поделилась воспоминаниями Стоун.

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Теги: Шэрон Стоун, автобиография звезд, мемуары, пластика, пластический хирург, увеличение груди
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  30.03.2021, 17:42
Оценка:  0
pусский
Зато все видят, что бывает Баба-Яга с большими сиськами!
SAId    30.03.2021, 17:49
Оценка:  0
SAId
это ты о рюсських говориш ибо Шарон в 60 получше выглядит как некоторые скрепные в 30..
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