Клаудия Шиффер показала архивное фото с Кэмпбелл и Макферсон
Знаменитая немецкая супермодель, актриса и продюсер Клаудия Шиффер порадовала подписчиков архивной фотографией, на которой она запечатлена с не менее известными звездами подиумов - австралийской топ-моделью Эль Макферсон и британской супермоделью Наоми Кэмпбелл.
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Поводом для обнародования снимка из 90-х стал день рождения Макферсон. 29 марта знаменитости исполнилось 57 лет. Шиффер опубликовала в Инстаграм кадр, где она и ее подруги запечатлены в соблазнительных образах на одной из вечеринок в Fashion Cafe в США.
«С днем рождения, Эль», – лаконично подписала снимок Клаудия.
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