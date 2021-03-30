Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Клаудия Шиффер показала архивное фото с Кэмпбелл и Макферсон

Комментариев: 1
Как модели Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Эль Макферсон выглядели в молодости.
Супермодели 90-х: Шиффер показала архивное фото с Кэмпбелл и Макферсон
Супермодели 90-х: Шиффер показала архивное фото с Кэмпбелл и Макферсон
instagram.com/claudiaschiffer

Знаменитая немецкая супермодель, актриса и продюсер Клаудия Шиффер порадовала подписчиков архивной фотографией, на которой она запечатлена с не менее известными звездами подиумов -  австралийской топ-моделью Эль Макферсон и британской супермоделью Наоми Кэмпбелл. 

Читай также: Гороскоп на 30 марта 2021 года для всех знаков зодиака

Поводом для обнародования снимка из 90-х стал день рождения Макферсон. 29 марта знаменитости исполнилось 57 лет. Шиффер опубликовала в Инстаграм кадр, где она и ее подруги запечатлены в соблазнительных образах на одной из вечеринок в Fashion Cafe в США.

«С днем рождения, Эль», – лаконично подписала снимок Клаудия.

Эль Макферсон, Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер
Эль Макферсон, Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер
instagram.com/claudiaschiffer

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Эль Макферсон, супермодели 90-х
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
ГyнВсемогущий    30.03.2021, 10:10
Оценка:  0
ГyнВсемогущий
Этих троих плятей перетрахали сотни мужиков.Поэтому им есть чем гордиться. :-)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь