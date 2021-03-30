Клаудия Шиффер показала архивное фото с Кэмпбелл и Макферсон

Как модели Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Эль Макферсон выглядели в молодости.

Знаменитая немецкая супермодель, актриса и продюсер Клаудия Шиффер порадовала подписчиков архивной фотографией, на которой она запечатлена с не менее известными звездами подиумов - австралийской топ-моделью Эль Макферсон и британской супермоделью Наоми Кэмпбелл.

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Поводом для обнародования снимка из 90-х стал день рождения Макферсон. 29 марта знаменитости исполнилось 57 лет. Шиффер опубликовала в Инстаграм кадр, где она и ее подруги запечатлены в соблазнительных образах на одной из вечеринок в Fashion Cafe в США.

«С днем рождения, Эль», – лаконично подписала снимок Клаудия.

Эль Макферсон, Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер instagram.com/claudiaschiffer

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