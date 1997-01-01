Жена Влада Ямы раскрыла секрет своей стройной фигуры

Жена популярного хореографа Лилиана Яма рассказала подписчикам, как достичь идеального тела.

Лилиана Яма instagram.com/liliya_yama

Читай также: Потап рассказал, что его бесит в поведении Каменских

Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм активно транслирует свою жизнь. Девушка показывает, чем питается и как тренируется. Знаменитость с радостью отвечает на вопросы фолловеров, которые восхищаются ее идеальными формами.

Лилиана Яма призналась, как ей удается сохранять подтянутую фигуру. Она тренируется пять раз в неделю и просыпается очень рано. По словам Лилианы, ее тренировка начинается в 6 утра.

Также супруга Влада Ямы показала черно-белое фото, на котором запечатлена в светлом топе и лосинах. Спортивный наряд оголил рельефный пресс девушки.

Лилиана Яма instagram.com/liliya_yama

Ранее Лилиана Яма признавалась, что не представляет своей жизни без спорта.

«Здорово, что еще со школы я любила спорт. И уже тогда мне по душе были вечерние пробежки. Я надевала теплые штаны с начесом, чтобы достигнуть эффект сауны. С тех пор спорт стал неотъемлемой частью моей жизни (полезная привычка, которая вырабатывалась годами)», — поделилась она.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.