Жена Влада Ямы раскрыла секрет своей стройной фигуры
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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм активно транслирует свою жизнь. Девушка показывает, чем питается и как тренируется. Знаменитость с радостью отвечает на вопросы фолловеров, которые восхищаются ее идеальными формами.
Лилиана Яма призналась, как ей удается сохранять подтянутую фигуру. Она тренируется пять раз в неделю и просыпается очень рано. По словам Лилианы, ее тренировка начинается в 6 утра.
Также супруга Влада Ямы показала черно-белое фото, на котором запечатлена в светлом топе и лосинах. Спортивный наряд оголил рельефный пресс девушки.
Ранее Лилиана Яма признавалась, что не представляет своей жизни без спорта.
«Здорово, что еще со школы я любила спорт. И уже тогда мне по душе были вечерние пробежки. Я надевала теплые штаны с начесом, чтобы достигнуть эффект сауны. С тех пор спорт стал неотъемлемой частью моей жизни (полезная привычка, которая вырабатывалась годами)», — поделилась она.
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