Об этом говорят: Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон
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По данным инсайдеров, Брэд Питт и Дженнифер Энистон сблизились во время пандемии. Бывшие возлюбленные много разговаривали по телефону и обсуждали общие дела.
«Они проработали свои проблемы и начали с нуля. Чем больше они говорили, тем больше понимали, как сильно они скучали друг по другу как друзья. Но так может быть не всегда», - сообщает Us Weekly.
Напомним, что Брэд и Дженнифер были в браке пять лет, однако, после того как актер снялся в фильме «Мистер и миссис Смит», их отношения дали трещину. Партнершей по съемочной площадке Питта стала Анджелина Джоли, с которой он закрутил роман и в дальнейшем построил семью. Брак Брэда и Анджелины исчерпал себя и в 2016 году они расстались.
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