Голливудский актер Орландо Блум рассказал о своей необычной диете, чем рассмешил фанатов.

Орландо Блума сравнили с психопатом из-за его диеты gettyimages.com

Читай также: Похудевшая Джамала похвасталась своей фигурой

В недавнем интервью изданию The Sunday Times, Орландо Блум раскрыл подробности своей диеты. Знаменитость детально рассказал, как проводит свой день.

«В девять утра я завтракаю, обычно это овсяная каша, немного фундукового молока, корица, ванильная паста, орехи, ягоды годжи, веганский протеиновый порошок, чашка чая PG tips. Мое питание на 90 процентов основано на растениях, я ем кусок хорошего красного мяса где-то раз в месяц. Я иногда смотрю на коров и думаю, что это самое прекрасные создания на планете», — заявил артист.

Также Орландо признался, что проводит время, «мечтая о ролях для себя и других — для представителей меньшинств и женщин».

«Я пытаюсь быть голосом для всех», —отметил он.

Странное заявление Орландо Блума принялись бурно обсуждать в Сети, где его сравнили с главным героем фильма «Американский психопат».

Орландо Блума сравнили с психопатом из-за его диеты gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.