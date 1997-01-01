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Орландо Блума сравнили с психопатом из-за его диеты

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Голливудский актер Орландо Блум рассказал о своей необычной диете, чем рассмешил фанатов.

Орландо Блума сравнили с психопатом из-за его диеты
Орландо Блума сравнили с психопатом из-за его диеты
gettyimages.com

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В недавнем интервью изданию The Sunday Times, Орландо Блум раскрыл подробности своей диеты. Знаменитость детально рассказал, как проводит свой день.

«В девять утра я завтракаю, обычно это овсяная каша, немного фундукового молока, корица, ванильная паста, орехи, ягоды годжи, веганский протеиновый порошок, чашка чая PG tips. Мое питание на 90 процентов основано на растениях, я ем кусок хорошего красного мяса где-то раз в месяц. Я иногда смотрю на коров и думаю, что это самое прекрасные создания на планете», — заявил артист.

Также Орландо признался, что проводит время, «мечтая о ролях для себя и других — для представителей меньшинств и женщин».

«Я пытаюсь быть голосом для всех», —отметил он.

Странное заявление Орландо Блума принялись бурно обсуждать в Сети, где его сравнили с главным героем фильма «Американский психопат».

Орландо Блума сравнили с психопатом из-за его диеты
Орландо Блума сравнили с психопатом из-за его диеты
gettyimages.com

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Теги: Орландо Блум, актер, питание, диета, интервью, новости
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Источник: ivоna bigmir)net

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