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Похудевшая Джамала похвасталась своей фигурой

Комментариев: 5
Украинская певица Джамала поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Похудевшая Джамала похвасталась своей фигурой
Похудевшая Джамала похвасталась своей фигурой
instagram.com/jamalajaaa

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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со съемок на канале M1. На кадре знаменитость предстала в черных джинсах-клеш с белыми шнурками, стильной кофточке с открытыми плечами и ботильонах с острым длинным носком. Свой образ артистка дополнила ярко-желтым плащом и крупным медальоном. Также она сделала выразительный макияж и непринужденную прическу.

Стоит отметить, что Джамала долгое время сидела на диете после родов. Она признавалась, что ей очень тяжело избавляться от лишних килограммов. И теперь звезда продемонстрировала свою похудевшую фигуру, примерив стильный образ.

Поклонники восхитились внешним видом Джамалы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Классная какая!»

«Какие стильные фото».

«Такая солнечная, яркая».

«Красиво!»

«Красота и огонь».

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Теги: фигура звезд, певица, фото, инстаграм, новости, фигура звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  25.03.2021, 16:23
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Салям алейкум, брат, моя с твоя согласна!
Ахмэт  (аноним)  25.03.2021, 16:18
Оценка:  0
Ахмэт
Свиньи славянские, запомни навсигда! Самый красивый украинский пэвица это ДЖАМАЛА!
гость  (аноним)  25.03.2021, 16:03
Оценка:  0
гость
А кто эта Камала?
гость  (аноним)  25.03.2021, 15:57
Оценка:  0
гость
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гость  (аноним)  25.03.2021, 15:27
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