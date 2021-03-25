Похудевшая Джамала похвасталась своей фигурой
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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со съемок на канале M1. На кадре знаменитость предстала в черных джинсах-клеш с белыми шнурками, стильной кофточке с открытыми плечами и ботильонах с острым длинным носком. Свой образ артистка дополнила ярко-желтым плащом и крупным медальоном. Также она сделала выразительный макияж и непринужденную прическу.
Стоит отметить, что Джамала долгое время сидела на диете после родов. Она признавалась, что ей очень тяжело избавляться от лишних килограммов. И теперь звезда продемонстрировала свою похудевшую фигуру, примерив стильный образ.
Поклонники восхитились внешним видом Джамалы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Классная какая!»
«Какие стильные фото».
«Такая солнечная, яркая».
«Красиво!»
«Красота и огонь».
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