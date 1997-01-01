Американская исполнительница Тейлор Свифт сделала добрый жест.

Тейлор Свифт пожертвовала 50 000$ для многодетной вдовы gettyimages.com

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Известная певица Тейлор Свифт поразила фанатов своим поступком. Знаменитость пожертвовала кругленькую сумму для многодетной вдовы, которая оказалась в непростой ситуации. Артистка узнала о фонде, который собирает средства для Вики Куорлз, матери пятерых детей, чей муж умер от коронавируса. Близкая подруга пострадавшей женщины организовала сбор средств в помощь вдове, которой стало нечем кормить своих дочерей.

В обращении по сбору денег говорилось так:

«С ежедневной молитвой обращаюсь к вам от лица подруги и ее дочерей. Этот жест кажется таким незначительным по сравнению с тем, что ждет эту семью впереди».

В итоге Тейлор Свифт и ее мама пожертвовали многодетной вдове 50 000$. Такая сумма превысила все ожидания.

Стоит отметить, что Тейлор Свифт регулярно занимается благотворительностью. Звезда старается помогать людям, которые находятся в тяжелой ситуации.

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