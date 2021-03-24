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Молодая жена Павлика возмущена испорченным отдыхом в Египте

Комментариев: 1
Беременная жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, отправилась на отдых со своей мамой.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
instagram.com/repyahovakate

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Звездная супруга Екатерина Репяхова на своей странице в Инстаграм активно транслирует пребывание в Египте. Однако отдых в теплой стране у девушки не задался с самого начала. Екатерина не скрывает разочарования в сервисе.

Так, Репяхова в stories показала потолок, который обвалился.

«Пришли в номер, у нас чуть не убило. Палки летят с потолка, которые ничем не закреплены», – подписала она фото.

Екатерина Репяхова высказалась об отдыхе в Египте
Екатерина Репяхова высказалась об отдыхе в Египте
instagram.com/repyahovakate

Еще девушку возмутило то, что в отеле нет менеджера по работе с клиентами. Как оказалось, его уволила из-за пандемии.

«Подошли на ресепшн. Хотели пообщаться с guest relation, а нас обрадовали и сказали, что здесь такого вообще нет. Из-за коронавируса его уволили и все. Класс», – сказала жена Павлика.

Екатерина Репяхова высказалась об отдыхе в Египте
Екатерина Репяхова высказалась об отдыхе в Египте
instagram.com/repyahovakate

Также Екатерину огорчил тот факт, что в номере не работает кондиционер. А финальной точкой негодования будущей мамы стали новые правила въезда в Украину. Теперь нужно иметь негативный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до пересечения границы.

«Последняя замечательная новость на сегодняшний день. Почему бы не потратить лишние 2500 на тест по приезду в Украину», – сказала она в stories.

Екатерина Репяхова высказалась об отдыхе в Египте
Екатерина Репяхова высказалась об отдыхе в Египте
instagram.com/repyahovakate

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Теги: Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, фото, отдых, новости, инстаграм
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Грицько  (аноним)  24.03.2021, 17:42
Оценка:  0
Грицько
Так путевку наверное брали за 100 баксов на двоих?
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