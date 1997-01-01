Очень смешно: Маша Ефросинина рассказала о конфузах в семье

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась забавными историями из жизни.

Маша Ефросинина рассказала о конфузах в семье instagram.com/mashaefrosinina

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За кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, Маша Ефросинина рассказала, как над ней подтрунивают родные. Знаменитость вспомнила комичную ситуацию, которая произошла с ней во время прогулки с семьей.

«Мы с мужем и детьми много гуляем по вечерам. В один из таких вечеров идем по Мариинскому парку и видим, как парень и девушка пристально на нас смотрят. Приближаемся, сравниваемся с ними. Подходит ко мне парень и дрожащими руками протягивает телефон со словами: «Можно… можно вас сфотографировать?» Я откидываю волосы с лица, улыбаюсь и отвечаю: «Почему же одну меня? Давайте вместе!» А парень говорит: «Вы не поняли, можете меня с девушкой сфотографировать?» Мой муж так смеялся!»

Также звезда призналась, что пошутить над ней любит вся семья, особенно сын Саша:

«Саша прячется и пугает меня. Знает, что я этого не люблю. Но ему кажется, что это очень смешно, – призналась Маша Ефросинина. – И хохочет за всех, пока я отхожу от испуга и вырываю из головы седые волосы. Нана в силу возраста более остроумная. Она всегда может обшутить любую ситуацию со мной. И они с Тимуром любят надо мной подтрунивать, как и я над ними».

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