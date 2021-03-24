54-летняя Сальма Хайек похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Сальма Хайек gettyimages.com

Читай также: В 90-х и сейчас: как изменилась внешность Леонардо Ди Каприо

Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость запечатлена на фоне голубого океана в слитном купальнике с глубоким декольте. Пляжный наряд подчеркнул аппетитные формы артистки, выделив ее пышный бюст, тонкую талию и сочные ноги. Волнистые волосы звезда распустила и надела солнцезащитные очки.

Что касается подписи к фото, то Сальма была максимально лаконичной, оставив только хештег #sundayfunday.

Поклонники восхитились роскошной фигурой Сальмы Хайек, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Нереальная». «Потрясающе выглядишь». «Ты опять меня убиваешь». «Огонь». «Королева».

Напомним, что Сальма Хайек стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.