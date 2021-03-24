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54-летняя Сальма Хайек похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Комментариев: 2
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Сальма Хайек
Сальма Хайек
gettyimages.com

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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость запечатлена на фоне голубого океана в слитном купальнике с глубоким декольте. Пляжный наряд подчеркнул аппетитные формы артистки, выделив ее пышный бюст, тонкую талию и сочные ноги. Волнистые волосы звезда распустила и надела солнцезащитные очки.

Что касается подписи к фото, то Сальма была максимально лаконичной, оставив только хештег #sundayfunday.

Поклонники восхитились роскошной фигурой Сальмы Хайек, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Нереальная».

«Потрясающе выглядишь».

«Ты опять меня убиваешь».

«Огонь».

«Королева».

Напомним, что Сальма Хайек стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

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Теги: Сальма Хайек, актриса, фото, инстаграм, фигура, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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ParisMA  (аноним)  24.03.2021, 12:39
Оценка:  0
ParisMA
Сальма уже епанулась окончательно! Никто не спорит о красоте и бюсте и прочем! Но создавать аккаунт в инста - говорящая груть Сальмы - МАРАЗМ!
гость  (аноним)  24.03.2021, 12:29
Оценка:  0
гость
Вот это наконец то сиськи. А то эти швабры Тодоренко и Никитюк уже зaeбали. Зaeбeнная чика. И хоть и не молодая, я б вдул без вопросов
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