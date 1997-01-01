Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona активно борется с лишним весом.

Alyona Alyona похудела на 10 кг из обещанных 29 instagram.com/alyona.alyona.official

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Популярная хип-хоп исполнительница Alyona Alyona на свой День рождения в прошлом году дала обещание, что похудеет на 29 килограммов. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» знаменитость призналась, что стала легче на 10 килограммов и продолжает идти к своей цели.

«Я похудела на десять килограмм и закрепила этот результат. Продолжаю работать над этим и сейчас», – заявила Alyona Alyona.

На своей странице в Инстаграм артистка без стеснения демонстрирует свои пышные формы в нижнем белье. Также девушка рассказывает о личной жизни. По словам певицы, ей повезло встретить свою любовь, однако личность избранника Alyona Alyona держит в секрете.

Напомним, что Alyona Alyona тексты пишет с детства, а свой первый трек артистка записала в 2009 году. Эта композиция стала отправной точкой в ее карьере. Популярность артистка обрела в конце 2018 года, сразу после выхода её одиозного клипа «Рiбки».

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