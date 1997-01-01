Украинская певица Ирина Билык отправилась на отдых в Египет, где встретилась с коллегой по шоу-бизнесу.

Ирину Билык не узнали на фото с отдыха в Египте instagram.com/bilyk_iryna

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Популярная исполнительница Ирина Билык потрясла фанатов своим внешним видом на снимке с Эктором Хименесом-Браво. На своей странице в Инстаграм бессменный судья шоу «Мастер Шеф» опубликовал фото с артисткой Ириной Билык. Знаменитости встретились на открытии нового отеля в Египте.

На снимке Ирина Билык запечатлена без грамма косметики на лице, чем сильно удивила поклонников. Ведь фанаты привыкли видеть артистку с эффектным макияжем и стильной укладкой. В этот раз звезда предстала в комфортной и яркой одежде с косынкой на голове. Билык надела желтое платье с принтом, а на плечи накинула прозрачный голубой шарфик. Свой образ Ирина дополнила солнцезащитными очками.

Фолловеры не скрыли своего разочарования, увидев постаревшую Ирину Билык, которая стояла в обнимку с Эктором Хименесом-Браво. Фанаты отметили, что с макияжем звезда выглядит намного лучше.

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