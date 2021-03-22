Известный продюсер Юрий Никитин рассказал, почему разорвал отношения с Ириной Билык.

Юрий Никитин признался, почему расстался с Ириной Билык instagram.com/bilyk_iryna

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В недавнем интервью Юрий Никитин рассказал, что знакомство с артисткой состоялось в 1990 году во время фестиваля «Весенние надежды». Они начали сотрудничество, однако на протяжении пяти лет творческая деятельность Ирины не приносила никакого успеха. Все кардинально изменилось в 1997 году, когда они продали полмиллиона копий альбома «Краски», а совместную победу праздновали в статусе пары.

По словам Юрия, Ирина устала от сумасшедшего ритма и хотела стать мамой, в то время как Никитин был нацелен на работу. После восьми лет гражданского брака Юрий и Никитин разорвали отношения.

«Это был очень сложный период. Для меня не просто разрыв чисто человеческий. Я понимал, что здесь вовлечен бизнес с Ириной Билык. Как его делить? Тогда по швам треснула вся наша компания», - вспомнил Юрий.

Однако у обоих сложилось так, как они мечтали. Юрий Никитин создал продюсерский центр «Mamamusic», а Билык стала мамой.

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