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Юрий Никитин признался, почему расстался с Ириной Билык

Комментариев: 1
Известный продюсер Юрий Никитин рассказал, почему разорвал отношения с Ириной Билык.

Юрий Никитин признался, почему расстался с Ириной Билык
Юрий Никитин признался, почему расстался с Ириной Билык
instagram.com/bilyk_iryna

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В недавнем интервью Юрий Никитин рассказал, что знакомство с артисткой состоялось в 1990 году во время фестиваля «Весенние надежды». Они начали сотрудничество, однако на протяжении пяти лет творческая деятельность Ирины не приносила никакого успеха. Все кардинально изменилось в 1997 году, когда они продали полмиллиона копий альбома «Краски», а совместную победу праздновали в статусе пары.

По словам Юрия, Ирина устала от сумасшедшего ритма и хотела стать мамой, в то время как Никитин был нацелен на работу. После восьми лет гражданского брака Юрий и Никитин разорвали отношения.

«Это был очень сложный период. Для меня не просто разрыв чисто человеческий. Я понимал, что здесь вовлечен бизнес с Ириной Билык. Как его делить? Тогда по швам треснула вся наша компания», - вспомнил Юрий.

Однако у обоих сложилось так, как они мечтали. Юрий Никитин создал продюсерский центр «Mamamusic», а Билык стала мамой.

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Теги: Юрий Никитин, Ирина Билык, отношения, фото, инстаграм, новости
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.03.2021, 19:14
Оценка:  0
гость
"После восьми лет гражданского брака Юрий и Никитин разорвали отношения."...

гггггг! Это типа "зорян и шкиряк" ?)))))))))
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