Оля Цибульская рассказала, почему не едет на «Евровидение»

Украинская певица Оля Цибульская призналась, почему не хочет попробовать себя в международном конкурсе.

Оля Цибульская instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская во время диджитал-игры «В приват к звезде» перед шоу «Где логика?» рассказала, почему не едет на «Евровидение». Несмотря на то, что артистка уже четырнадцать лет сияет в украинском шоу-бизнесе, она ни разу не пробовала свои силы на Национальном отборе на «Евровидение».

По словам Цибульской, главной причиной ее отсутствия на украинских Нацотборах является то, что у нее нет подходящей песни:

«Для меня «Евровидение» – это конкурс песни. Пока подходящая не написалась. И живем мы больше в эпоху «модных треков», чем музыки. Я давно слежу за конкурсом. У нас огромная диаграмма от «Дикі танці» до «Разом нас багато». Если придет муза, и то, что мы создадим, захочется показать миру – сделаю это. Ведь лучше быть вечной, как ABBA, чем просто стать артистом, который привезет наш драгоценный флаг на международную арену. Либо круто, либо не рыпайся!» - серьезно подытожила артистка.

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