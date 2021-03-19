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Джамала откровенно рассказала о травле из-за ее внешности

Комментариев: 1
Украинская певица Джамала шокировала фанатов откровенным признанием.

Джамала
Джамала
instagram.com/jamalajaaa

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Популярная исполнительница Джамала в недавнем интервью программе «СЛАВА+» рассказала, что была очень закомплексованным подростком. По словам артистки, в возрасте 17-ти лет она переживала по поводу своей фигуры, носа и ушей. Более того, звезда уверяет, что даже сейчас хейтеры в негативном русле обсуждают ее внешность.

“Мне кажется, это нормально, именно в этом возрасте иметь эти комплексы. Не могу сказать, что очень много было буллинга, но все же иногда даже сейчас мне прилетает за нос и фигуру“, – сказала певица.

Также Джамала отметила, что поднять самооценку могут близкие люди, которые будут делать комплименты.

Напомним, что сейчас Джамала активно худеет. Артистка придерживается всех рекомендаций специалистов и питается правильно. Певица не скрывает, что похудение дается ей крайне трудно, однако она настроена решительно.

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Теги: Джамала, певица, интервью, комплекс, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
WTF2wtf  (аноним)  19.03.2021, 15:36
Оценка:  0
WTF2wtf
Ну страшная и страшная. Такая уж уродилась, чего теперь комплексовать то.
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