Теперь бизнес-леди: Тина Кароль выпустила коллекцию весенней обуви

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками радостной новостью.

Тина Кароль instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль выпустила весеннюю коллекцию обуви совместно с украинским брендом Kachorovska. Об этом звезда рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав видеоролик, где предстала в нежном голубом соблазнительном платье, презентуя безупречные сабо в цветочный принт.

Совместная коллаборация Тины Кароль и Алины Качоровской принесла им огромный успех в конце 2020 года. Тогда продукция знаменитостей очаровала многих ценителей изящной и красивой обуви. Звезда решила продолжить сотрудничество, чтобы повторить успех, выпустив весеннюю коллекцию обуви. В капсульной коллекции представлены сабо и микро-сумки в трех оттенках – розовом, желтом и хаки.

Стоит отметить, что посыл коллаборации остался неизменным – это любовь к себе, сформулирована как «Сама себе праздник».

Одним из главных преимуществ обуви является идеальная колодка, которая способствует тому, что для женщины каблук носить будет легко и главное, не утомительно.

“Одной из главных фишек обуви Tina Karol x Kachorovska является идеальная колодка. Она разработана так, что каблук носить легко и не утомительно, а уникальный ремешок-резинка в сабо подстраивается под любой подъем стопы, визуально делает щиколотку стройнее и изящнее“, – отмечает Алина Качоровская.

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