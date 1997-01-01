Бритни Спирс подала иск против отца-опекуна

Американская поп-певица Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы лишить своего отца опеки над ней.

Бритни Спирс gettyimages.com

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По данным СМИ, Бритни Спирс подала иск в суд против отца-опекуна Джеймса Спирса. Также, на сегодняшний день, попечительство над знаменитостью имеет ее менеджер Джоди Монтгомерри, которую назначили в 2019 году.

Адвокат певицы Семюэль Ингем настроен, чтобы временный опекун Монтгомерри стала им навсегда.

Напомним, что отец Бритни получил опеку над звездой в 2008 году после того, как она развелась с мужем Кевином Федерлином. Артистка проходила лечение в психиатрических клиниках и потеряла права опеки над детьми. С тех пор имуществом и жизнью Бритни распоряжаются ее попечители и адвокаты. Звездный отец неоднократно хотел усилить опекунство над своей дочерью, однако суд не удовлетворил его просьбу, из-за ухудшения его здоровья.

Бритни Спирс gettyimages.com

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