Папарацци атакуют: как выглядят фигуры звезд на самом деле
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Звезды шоу-бизнеса оказались не исключением, и с радостью показывают свою фигуру без изъянов, получая массу восхищенных комплиментов. Однако папарацци показали, как выглядят знаменитости на самом деле. Предлагаем вам подборку звезд в купальниках, которые продемонстрировали свои неидеальные фигуры.
Кэтти Перри
Папарацци поймали на пляже американскую певицу Кэтти Перри, которая заметно поправилась после родов.
Селена Гомес
В Сети появились фото Селены Гомес в купальнике, которая отдыхала на яхте у берегов Австралии. Артистка призналась, что прием медикаментов негативно отразился на ее фигуре. Однако нелестные комментарии фанатов насчет ее новых форм вогнали девушку в депрессию, что спровоцировало еще больший плюс на весах.
Белла Хадид
Хирурги назвали американскую супермодель Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире. Папарацци опровергли довольно громкое звание 24-летней девушки, показав ее стройную, но дряблую кожу.
Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес призналась, что много времени уделяет своему внешнему виду. Звезда регулярно тренируется, придерживается правильного питания, а ее лицо славится идеально ровной кожей без признаков старения. В свой 51 год артистка восхищает и мотивирует миллионы женщин совершенными формами, но папарацци доказали, что Дженнифер все же имеет несовершенства.
Бритни Спирс
39-летняя Бритни Спирс, несмотря на зрелый возраст, любит одеваться достаточно молодёжно: топы и мини-шортики. Такой стиль она предпочитала в начале своей карьеры, однако не учла тот факт, что ее фигура кардинально изменилась с тех пор.
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