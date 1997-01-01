Папарацци атакуют: как выглядят фигуры звезд на самом деле

Каждый хочет показать себя с лучшей стороны, особенно в эпоху специальных приложений и фильтров, которые помогают выглядеть гораздо лучше.

Селена Гомес и Бритни Спирс gettyimages.com

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Звезды шоу-бизнеса оказались не исключением, и с радостью показывают свою фигуру без изъянов, получая массу восхищенных комплиментов. Однако папарацци показали, как выглядят знаменитости на самом деле. Предлагаем вам подборку звезд в купальниках, которые продемонстрировали свои неидеальные фигуры.

Кэтти Перри

Папарацци поймали на пляже американскую певицу Кэтти Перри, которая заметно поправилась после родов.

Кэтти Перри gettyimages.com

Селена Гомес

В Сети появились фото Селены Гомес в купальнике, которая отдыхала на яхте у берегов Австралии. Артистка призналась, что прием медикаментов негативно отразился на ее фигуре. Однако нелестные комментарии фанатов насчет ее новых форм вогнали девушку в депрессию, что спровоцировало еще больший плюс на весах.

Селена Гомес gettyimages.com

Белла Хадид

Хирурги назвали американскую супермодель Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире. Папарацци опровергли довольно громкое звание 24-летней девушки, показав ее стройную, но дряблую кожу.

Белла Хадид gettyimages.com

Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес призналась, что много времени уделяет своему внешнему виду. Звезда регулярно тренируется, придерживается правильного питания, а ее лицо славится идеально ровной кожей без признаков старения. В свой 51 год артистка восхищает и мотивирует миллионы женщин совершенными формами, но папарацци доказали, что Дженнифер все же имеет несовершенства.

Дженнифер Лопес gettyimages.com

Бритни Спирс

39-летняя Бритни Спирс, несмотря на зрелый возраст, любит одеваться достаточно молодёжно: топы и мини-шортики. Такой стиль она предпочитала в начале своей карьеры, однако не учла тот факт, что ее фигура кардинально изменилась с тех пор.

Бритни Спирс gettyimages.com

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