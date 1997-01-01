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53-летняя Карла Бруни рассказала, чем заменяет ботокс

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Супермодель Карла Бруни рассказала о своем отношении к возрасту.

53-летняя Карла Бруни рассказала, чем заменяет ботокс
53-летняя Карла Бруни рассказала, чем заменяет ботокс
gettyimages.com

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Экс-первая леди Франции Карла Бруни в недавнем интервью призналась, почему не делает инъекции ботокса. В свои 53 года знаменитость продолжает восхищать своим привлекательным видом и эффектными снимками. Звезда украсила обложку журнала Vanity Fair, где предстала в стильных образах с новой коллекции парижского модного дома Saint Laurent.

Карла призналась, что не боится старости и смерти, поскольку считает себя обычной женщиной.

«Боюсь ли я стареть? Красивой женщине труднее. Меня пугает старость, а также смерть. Но я считаю себя нормальной женщиной. Красота весьма относительна. Я видела так много замечательных женщин, у которых нет обаяния ... Вы знаете, что такое сексуальность? Очарование. И это не имеет ничего общего с возрастом», - рассказывает Бруни.

Также экс-первая леди Франции отметила, что никогда не пользовалась ботоксом, но в этот раз решила открыть секрет своей красоты и молодости.

«Ботокс не подходит для моего возраста. В 30 лет - да, но в моем возрасте проблема не в морщинах, а в том, чтобы все было на своих местах. Ботокс можно ставить везде, но если что-то обвисает - то оно обвисает. На самом деле ботокс только ухудшает ситуацию», - откровенничает Карла.

Карла Бруни рассказала, что делает лазерные процедуры: ультразвук, фраксель – лучевая терапия. Звезде очень важно, чтобы не было никаких уколов и рисков, ведь результат останется навсегда.

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Теги: Карла Бруни, фото, инстаграм, новости, модель, красота, ботокс
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Источник: ivonа bigmir)net

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