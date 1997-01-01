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В начале карьеры и сейчас: как изменилась внешность Насти Каменских

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Узнайте, как выглядела популярная исполнительница Настя Каменских в начале своей популярности.

Настя Каменских
Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

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В Сети появилось фото, где сравнили внешний вид Насти Каменских в начале ее творческого пути и сейчас. На кадре слева знаменитость выглядит моложе и полнее. Артистка сделала яркий макияж и дополнила образ массивными украшениями. Это фото было сделано в 2009 году, когда Каменских славилась аппетитными формами.

На втором кадре заметно, как изменился не только внешний вид артистки, но и ее стиль. Теперь Настя выглядит гораздо стройнее, поскольку следит за питанием и активно занимается спортом. Также звезда отдала предпочтение сдержанному макияжу и стильному наряду.

Напомним, что Настя Каменских начала сольную карьеру, которая стремительно набирает обороты. Певица удивляет верных слушателей композициями на иностранных языках, радует зажигательными и чувственными хитами.

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Теги: Настя Каменских, певица, фото, инстаграм, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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