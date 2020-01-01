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Хэлли Берри показала редкое фото дочери в честь ее 13-летия

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Звездная мама Хэлли Берри трогательно поздравила дочь Налу с днем рождения.
Хэлли Берри показала редкое фото дочери в честь ее 13-летия
Хэлли Берри показала редкое фото дочери в честь ее 13-летия
Getty images

Лауреатка «Оскара», американская актриса Хэлли Берри поделилась с подписчиками редкой фотографией из семейного альбома. 54-летняя знаменитость показала в Инстаграм архивный кадр с дочерью Налой.

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Поводом для обнародования снимка стал день рождения девочки. 16 марта Нале исполнилось 13 лет. На черно-белом снимке именинница и ее мама улыбаются и нежно обнимаются.

«Независимо от того, сколько раз я говорила ей, что люблю ее, я люблю все больше с каждым днем. С 13-м Днём Рождения», - написала Хэлли в описании к фото.

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Теги: Хэлли Берри
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Источник: ivonа bigmir)net

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