Хэлли Берри показала редкое фото дочери в честь ее 13-летия
Звездная мама Хэлли Берри трогательно поздравила дочь Налу с днем рождения.
Лауреатка «Оскара», американская актриса Хэлли Берри поделилась с подписчиками редкой фотографией из семейного альбома. 54-летняя знаменитость показала в Инстаграм архивный кадр с дочерью Налой.
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Поводом для обнародования снимка стал день рождения девочки. 16 марта Нале исполнилось 13 лет. На черно-белом снимке именинница и ее мама улыбаются и нежно обнимаются.
«Независимо от того, сколько раз я говорила ей, что люблю ее, я люблю все больше с каждым днем. С 13-м Днём Рождения», - написала Хэлли в описании к фото.
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