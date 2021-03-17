Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками грустной новостью.

Jerry Heil заявила, что потеряла голос instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм рассказала, что потеряла голос. По словам артистки, главной причиной потери голоса стало ментальное самочувствие. Звезда призналась, что ходила к психологу, и после разговора со специалистом поняла, что нужно быть более открытой к друзьям.

«Я сделала ошибку, держала все в себе. Сначала сжало шею и горло, а через несколько дней голос сказал: «Я пойду, а ты подумай над своим поведением». Все, что пока могу - нюхать анисовое масло и просить вас не повторять это в домашних условиях», - поделилась Jerry Heil.

Также певица напомнила фолловерам, что нужно быть внимательнее к себе, а не беспокоиться о мнении окружающих:

«Родители учили быть милыми к другим, но почему-то не к себе. И вот факт: замалчивание - это не про доброту к ближнему, а твое лукавство от желания быть хорошим для всех. Какое всегда выходит боком. Или горлом», - подчеркнула исполнительница.

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