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Jerry Heil заявила, что потеряла голос

Комментариев: 3
Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками грустной новостью.

Jerry Heil заявила, что потеряла голос
Jerry Heil заявила, что потеряла голос
instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм рассказала, что потеряла голос. По словам артистки, главной причиной потери голоса стало ментальное самочувствие. Звезда призналась, что ходила к психологу, и после разговора со специалистом поняла, что нужно быть более открытой к друзьям.

«Я сделала ошибку, держала все в себе. Сначала сжало шею и горло, а через несколько дней голос сказал: «Я пойду, а ты подумай над своим поведением». Все, что пока могу - нюхать анисовое масло и просить вас не повторять это в домашних условиях», - поделилась Jerry Heil.

Также певица напомнила фолловерам, что нужно быть внимательнее к себе, а не беспокоиться о мнении окружающих:

«Родители учили быть милыми к другим, но почему-то не к себе. И вот факт: замалчивание - это не про доброту к ближнему, а твое лукавство от желания быть хорошим для всех. Какое всегда выходит боком. Или горлом», - подчеркнула исполнительница.

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Теги: Jerry Heil, певица, 2020, потеря голоса, видео, инстаграм, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.03.2021, 17:50
Оценка:  0
гость
Дественница имела секс с негром, он все гланды растворожил!
ВасяизИванова  (аноним)  17.03.2021, 17:46
Оценка:  0
ВасяизИванова
А я потерял девственность, вчера опять.
гость  (аноним)  17.03.2021, 17:43
Оценка:  0
гость
а он (голос) у нее был?
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