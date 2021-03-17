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Оля Цибульская рассказала о нелогичных поступках в своей жизни

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Украинская певица Оля Цибульская рассказала, какие нелогичные поступки делала в своей жизни.

Оля Цибульская рассказала о нелогичных поступках в своей жизни
Оля Цибульская рассказала о нелогичных поступках в своей жизни
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская за кулисами шоу «Где логика?» призналась, что своими нелогичными поступками она удивляет саму себя.

«Нелогично ложиться спать в 3 ночи и поставить себе маникюр на 9. Нелогично звать бывшего выступать с тобой на паркете “Танцев со звездами“. Нелогично знать, какая сука пишет негативные комменты под твоими клипами, и помогать ей классными советами в работе. Но в этом я. Я живу, как чувствую».

Также Цибульская призналась, что ей неоднократно приходилось разочаровываться в людях, потому что они не соответствовали ее ожиданиям:

«Меня раздражают стандартные схемы и традиции, которые не налезают на тебя, как джинсы после стирки. Чаще всего логика заканчивается разочарованием. Ты держишь какую-то схему в голове и ждешь, что другой человек будет делать так же логично, как ты себе надумала».

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Теги: Оля Цибульская, певица, интервью, фото, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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