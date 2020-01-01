Победительница «Холостяка 10» продемонстрировала идеальный поперечный шпагат
Тренер по стретчингу Даша Ульянова, которая в прошлом году стала победительницей десятого сезона шоу «Холостяк», в очередной раз похвасталась шикарной растяжкой.
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На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала фотографию с отдыха на египетском курорте Шарм-эш-Шейх. На снимке Даша позировала в спортивном костюме серого цвета на балконе. Гимнастка была запечатлена во время того, как она делала поперечный шпагат.
«Это наверное первый раз, когда я действительно пыталась делать зарядку на отдыхе 😃 P.s: не забудьте пожалуйста написать: «а кроме шпагата ещё что-то можешь?» 😁», - прокомментировала кадр Ульянова.
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