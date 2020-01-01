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Победительница «Холостяка 10» продемонстрировала идеальный поперечный шпагат

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Даша Ульянова похвасталась растяжкой на балконе египетского отеля.
Победительница «Холостяка 10» продемонстрировала идеальный поперечный шпагат
Победительница «Холостяка 10» продемонстрировала идеальный поперечный шпагат
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Тренер по стретчингу Даша Ульянова, которая в прошлом году стала победительницей десятого сезона шоу «Холостяк», в очередной раз похвасталась шикарной растяжкой.

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На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала фотографию с отдыха на египетском курорте Шарм-эш-Шейх. На снимке Даша позировала в спортивном костюме серого цвета на балконе. Гимнастка была запечатлена во время того, как она делала поперечный шпагат.

«Это наверное первый раз, когда я действительно пыталась делать зарядку на отдыхе 😃 P.s: не забудьте пожалуйста написать: «а кроме шпагата ещё что-то можешь?» 😁», - прокомментировала кадр Ульянова.

Даша Ульянова из
Даша Ульянова из "Холостяка 10" показала шпагат на балконе
instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Теги: Даша Ульянова, Холостяк, шпагат
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Источник: ivonа bigmir)net

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