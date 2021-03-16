«Я бы отдал за нее жизнь»: Ягольник об отношениях с Могилевской

Экс-возлюбленный Натальи Могилевской рассказал об отношениях с популярной артисткой.

Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинский продюсер Александр Ягольник признался, что любил Могилевскую настолько сильно, что готов был отдать жизнь за нее, если бы потребовалось. Об этом мужчина рассказал в недавнем интервью. Также Александр отметил, что у них с Натальей были прекрасные отношения, о которых он до сих пор вспоминает с теплотой.

«Если бы понадобилось отдать за нее жизнь, я бы отдал даже не задумываясь. Настолько сильно я ее любил. У нас было все то, что можно вспоминать со словом – вау», – рассказал он.

Ягольник рассказал, почему их любовная история закончилась. Как оказалось, финансовые вопросы разрушили их чувства.

«Перед тем, как сделать предложение, я завел разговор о деньгах. Наталья сказала: «Ты же мне писал песни, потому что меня любил? Тогда зачем сейчас спрашиваешь о деньгах?». Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, не знаю этого человека», – подытожил он.

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