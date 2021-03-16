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Слава Каминская рассекретила, кого считает лучшей певицей Украины

Комментариев: 2
Экс-участница «НеАнгелов» Слава Каминская призналась, с кем хочет спеть в дуэте.
Слава Каминская рассекретила, кого считает лучшей певицей Украины
Слава Каминская рассекретила, кого считает лучшей певицей Украины
instagram.com/babaslavka

Известная украинская певица Слава Каминская, которая 4 марта объявила о распаде группы «НеАнгелы», приняла участие в программе «Слава+» для YouTube-канала Люкс ФМ.

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Во время интервью 36-летняя артистка рассказала ведущему Славе Демину, кого считает самой лучшей исполнительницей Украины. Каминская отметила, что ей очень нравится творчество группы «The Hardkiss», вокалисткой которой является Юлия Санина. Слава заявила, что не против спеть с Саниной в дуэте.

«Лучшая певица в Украине – Юлия Санина. Я слушаю все их песни, у меня The Hardkiss на повторе. Я бы, конечно, с радостью с ней спела, но это надо с Юлей говорить. Но вообще я их обожаю. Она талантливая, красивая, работоспособная», - поделилась Каминская.

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Теги: Слава Каминская, Юлия Санина
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.03.2021, 17:20
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гость
марув-насрув -только для ватных свиней
pусский  (аноним)  16.03.2021, 16:42
Оценка:  0
pусский
В жопу Юльку Сранину, лучшая певица Украины - это МАРУВ!
А блядюхе Каминской не верьте, у неё даже задница силиконовая!
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