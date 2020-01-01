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Домашние любимцы известных людей

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Несмотря на занятость знаменитостей, у большинства звезд дома живут четырехлапые друзья.

Настя Каменских и ее питомцы
Настя Каменских и ее питомцы
instagram.com/kamenskux

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Представляем подборку животных, о которых заботятся популярные артисты шоу-бизнеса.

Леся Никитюк

Почетное место на фото в социальных сетях Леси Никитюк занимает ее пес по кличке Рафаэль.

Леся Никитюк и ее собака Рафаэль
Леся Никитюк и ее собака Рафаэль
instagram.com/lesia_nikituk

Вера Брежнева

У известной исполнительницы Веры Брежневой живет бишон фризе по кличке Дейзи.

Вера Брежнева и ее собака Дейзи
Вера Брежнева и ее собака Дейзи
instagram.com/ververa

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон – заядлая собачница, сейчас у актрисы в доме живут три собаки – Долли, Клайд и Софи.

Дженнифер Энистон и ее домашний любимец
Дженнифер Энистон и ее домашний любимец
instagram.com/jenniferaniston

Настя Каменских

Популярная певица Настя Каменских души не чает в французской болонке породы бишон фризе по кличке Мими. Четырехлапая подружка артистки была удостоена чести иметь собственную страницу в Инстаграм.

Настя Каменских и ее собака Мими
Настя Каменских и ее собака Мими
instagram.com/kamenskux

Даша Астафьева

Популярная певица Даша Астафьева занимается воспитанием неугомонных четырехлапых друзей, которых зовут Чичико и Луна.

Даша Астафьева и ее собаки Чичико и Луна
Даша Астафьева и ее собаки Чичико и Луна
instagram.com/da_astafieva

Юлия Санина

В канун Нового года в семье Юлии Саниной произошло пополнение. Артистка завела собаку породы мальтипу, которую назвала Бусинкой.

Юлия Санина с семьей и домашней любимицей Бусинкой
Юлия Санина с семьей и домашней любимицей Бусинкой
instagram.com/the_hardkiss

Том Харди

Однажды английский актер Том Харди очень порадовал всех, придя на премьеру фильма «Легенда» со своей собакой по кличке Вуди.

Том Харди и его собака по кличке Вуди
Том Харди и его собака по кличке Вуди
instagram.com/tomhardy

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Теги: Леся Никитюк, Вера Брежнева, Дженнифер Энистон, Настя Каменских, Даша Астафьева, Юлия Санина, Том Харди
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Источник: ivonа bigmir)net

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