Домашние любимцы известных людей
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Представляем подборку животных, о которых заботятся популярные артисты шоу-бизнеса.
Леся Никитюк
Почетное место на фото в социальных сетях Леси Никитюк занимает ее пес по кличке Рафаэль.
Вера Брежнева
У известной исполнительницы Веры Брежневой живет бишон фризе по кличке Дейзи.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон – заядлая собачница, сейчас у актрисы в доме живут три собаки – Долли, Клайд и Софи.
Настя Каменских
Популярная певица Настя Каменских души не чает в французской болонке породы бишон фризе по кличке Мими. Четырехлапая подружка артистки была удостоена чести иметь собственную страницу в Инстаграм.
Даша Астафьева
Популярная певица Даша Астафьева занимается воспитанием неугомонных четырехлапых друзей, которых зовут Чичико и Луна.
Юлия Санина
В канун Нового года в семье Юлии Саниной произошло пополнение. Артистка завела собаку породы мальтипу, которую назвала Бусинкой.
Том Харди
Однажды английский актер Том Харди очень порадовал всех, придя на премьеру фильма «Легенда» со своей собакой по кличке Вуди.
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