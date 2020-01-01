Известная украинская юмористка Елена Кравец шокировала фанатов неожиданной новостью.

Елена Кравец шокировала новостью об уходе из «Квартала» instagram.com/lennykravets

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Популярная актриса Елена Кравец прокомментировала слухи о своем уходе из проекта «Женский квартал» и «Квартал 95». По словам знаменитости, из-за плотного графика она вынуждена покинуть «Женский квартал», но продолжит свою деятельность в «Квартале 95». К слову, основательницей «Женского квартала» считается именно Елена Кравец.

«Из «Женского Квартала» я, да, ушла. Я этот сезон пропускаю, потому что много очень всего: «Вечерний Квартал», за парнями надо... Нет, из «Квартала» я не ухожу», - заявила известная юмористка.

Напомним, что сейчас Кравец принимает участие в новом шоу «Липсинк Батл», в котором пародирует Тину Тернер и Наталью Могилевскую. Также юмористка продолжает радовать фанатов новыми творческими успехами, выпустив совместный трек с Сергеем Бабкиным.

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